▷ Alfonso Herrera jouera dans la nouvelle série TNT “Las Bravas F.C.”

Après avoir traversé des séries comme The Queen of the South, The Exorcist et Sense 8, l’ancien RBD Alfonso Herrera reviendra au Mexique pour jouer dans la nouvelle série originale de la chaîne TNT payante, Las Bravas F.C., une série sur le monde du football féminin.

L’acteur a confirmé sa participation à la nouvelle série, dont la première saison aura huit épisodes de 45 minutes.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie, Poncho se prépare à jouer un ancien footballeur nommé Roberto Casas, qui est obligé d’accepter de former une équipe de football féminine, après avoir quitté les courts pour un problème cardiaque.

Actuellement, l’ancien chanteur est au Honduras, en tant qu’ambassadeur du HCR, l’agence des Nations Unies pour l’aide aux réfugiés.