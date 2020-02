▷ Amanda Bynes est fiancée le jour de la Saint-Valentin

Amanda Bynes

L’actrice a utilisé ses réseaux sociaux pour montrer qu’elle s’était mariée.

Amanda Bynes a célébré la Saint-Valentin d’une manière formidable, en s’engageant.

L’actrice est allée sur Instagram pour révéler la bonne nouvelle, partageant une image d’une énorme pierre sur son annulaire avec la légende: “Engagée pour l’amour de ma vie.”

Bien que la star n’ait pas révélé l’identité de son fiancé, il portait une bague en or de plus en plus simple dans la photo.

Auparavant, Amanda avait été liée au créateur de Family Guy, Seth MacFarlane et à sa co-star de Sydney White Matt Long, mais n’a pas confirmé les rumeurs des romances.

La bonne nouvelle survient après que la star ait vécu avec ses parents Lynn et Rick Bynes, après avoir fui le centre de vie sobre où il vivait, en décembre dernier, au milieu d’une lutte continue avec le trouble bipolaire et la toxicomanie.