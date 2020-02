▷ Amber Rose ne regrette pas un tatouage choquant sur son visage

Rose ambre

Le mannequin a tatoué les noms de ses enfants, Bash et Slash, sur le front, et a reçu quelques critiques.

Amber Rose ne regrette pas son tatouage choquant sur son visage, révélant que la mort de Kobe Bryant l’a inspirée à le faire.

Le mannequin a tatoué les noms de ses enfants, Bash et Slash, sur le front et, lors d’une conversation avec One On One With Keyshia Cole, a expliqué comment la mort du basketteur l’a amenée à prendre cette décision.

“Je dois être honnête, je ne veux pas que ça sonne ringard ou autre, mais la mort de Kobe … m’a fait réfléchir sur ma vie”, a-t-il partagé. “Et je ne veux pas que les gens disent,” Ah, Kobe est morte et elle s’est fait tatouer “, mais c’est quelque chose comme ça.”

Rose a ajouté que la bataille contre le cancer de son père faisait également partie de sa décision: «Mon père avait un cancer à 40 ans. Il a subi une rémission et ça va, mais il est presque mort et j’ai 36 ans, donc je voulais un tatouage depuis un moment. » justifier

«La vie est très courte, alors faites ce que vous voulez. Vivez du mieux que vous pouvez. Je suis heureux d’avoir fait le tatouage », dit-il.