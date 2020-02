▷ Américo Garza ne permet pas à ses filles de garder le contact avec la famille de Karla Luna

Karla Luna, Americo Garza

Rubén Luna, oncle des filles, a publié une vidéo dans laquelle il accuse Américo Garza de ne pas autoriser la vie de famille de ses filles.

Rubén Luna, oncle des filles, a publié une vidéo dans laquelle il accuse Américo Garza de ne pas autoriser la famille de la défunte Karla Luna à vivre avec les enfants.

«Je veux dire que je fais cette vidéo secrètement de ma famille, je le fais sans but lucratif. Le seul but est d’encourager ma famille à briser le silence, cela fait plus de deux ans que ma sœur n’est pas avec nous et j’ai déjà marre de tant d’injustices », dit-il dans la vidéo.

Malgré la recherche de différentes façons de vivre ensemble, ils n’ont jusqu’à présent pas pu entrer en contact avec eux.

Le jeune homme dit qu’Américo Garza n’a pas permis à sa famille de voir les filles de la star de feu Regiomontana depuis plus de deux ans.

À ce jour, nous n’avons pas vu les filles une seule fois, ni un appel, ni un appel vidéo, sauf en personne. La vérité est que je vois mes parents, mes neveux et qu’ils souffrent trop du fait qu’ils ne peuvent pas les voir, ils leur manquent tous les jours. »

Rubén Luna dit que sa famille a essayé de communiquer avec Américo pour parvenir à un accord et voir les filles, mais cela n’a pas été possible.

