▷ Ana de Armas raconte ce qui l’a amenée à quitter Cuba, son pays natal

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Ana de Armas elle a avoué à quel point elle était fière de ses racines cubaines, mais elle a reconnu qu’il lui fallait quitter son pays pour poursuivre ses rêves.

Lors d’une interview pour Net-A-Porter, la célèbre femme de 31 ans a révélé ce qui l’avait amenée à quitter l’île pour entrer dans une nouvelle vie sur le continent européen.

Après avoir étudié le théâtre dans son pays et travaillé sur seulement trois films nationaux, la candidate aux Golden Globe a déménagé de Cuba en Espagne à l’âge de 18 ans, et c’est ainsi qu’elle est devenue une star de la télévision à son jeune âge.

Quelque temps plus tard, Ana a tenté sa chance à Los Angeles. Avec la personnalité qui la caractérise, elle est apparue de nulle part et a frappé à la porte d’Hollywood, puis a triomphé dans l’industrie.

«J’ai toujours su à quoi m’attendre. Il connaissait les limites du pays en termes de production. Je devais y aller », a déclaré l’actrice. «Puis, avant même d’avoir 18 ans, j’ai dit à mes parents que cela allait se produire. Ils m’ont tellement soutenu que j’ai eu de la chance », a déclaré l’actrice à propos de sa décision.

Selon la publication, lorsque De Armas était adolescente, elle a étudié à l’École nationale de théâtre de La Havane et avait déjà eu quelques projets locaux, mais elle n’était jamais partie de chez elle.

Le revenu moyen à La Havane est l’équivalent d’environ 30 $ US par mois, et les visas de voyage peuvent être difficiles à obtenir, ce qui a rendu la décision de l’actrice de quitter le pays un grand défi.

“J’ai pensé:” C’est ce que je vais faire de ma vie, mais je vais dans l’inconnu. ” Je me suis mis à la place de mes parents et maintenant je me rends compte de ce qu’ils pensaient et à quel point cela devait être terrible pour eux », a déclaré l’actrice à la publication.

En décrivant son enfance à Cuba, l’actrice veille à ne pas suggérer qu’elle a été privée de quelque façon que ce soit. Le recyclage des vêtements était alors une nécessité économique.

Ana a déclaré qu’elle avait utilisé le pantalon de son frère pendant de nombreuses années, ce qui l’a aidée à maintenir une perspective consciente en matière de mode et de consommation.

«Le matin, je me lève très tôt pour aller sur le plateau. Je vois les belles bottes ou les baskets quand je décide quoi porter, et je choisis toujours les secondes », a expliqué l’actrice.

La célèbre femme a déclaré qu’à son arrivée en Espagne, elle n’avait que 200 $ en poche, mais heureusement, elle a été choisie pour son premier rôle en quelques semaines.

Depuis lors, sa carrière a augmenté et est actuellement l’une des nouvelles stars d’Hollywood.

Cette année, la Cubaine ajoutera cinq autres films à son curriculum vitae, y compris son rôle de Bond girl et la protagoniste du biopic de Netflix “Marilyn Monroe, Blonde”.

Malgré la renommée et le changement de style de vie, Ana De Armas reste étroitement liée à son pays de naissance, où elle passe généralement des dates importantes à la fin de l’année, où elle profite pour profiter de la compagnie de sa famille et de ses amis. à Cuba

NE TE PERDS PAS:

10 Latinas qui ont triomphé à Hollywood: Eiza González, Yalitza Aparicio et plus

10 célébrités latines considérées comme des icônes de beauté universelles