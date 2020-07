▷ Andrea Legarreta et Galilea Montijo ont partagé galant?

Lors de la diffusion de la matinée Hoy, Galilea Montijo a révélé qu’elle et Andrea Legarreta partageaient un homme de premier plan, quelles célébrités sont-elles?

Au cours des années Galilea Montijo et Andrea Legarreta Ils ont créé un lien très fort, mais la Tapatia a révélé que tous deux partageaient un homme de premier plan.

Pendant la section Où était le bal?, Où ils avaient la chanteuse, Mariana Seoane, en tant qu’invitée, elle a demandé à Galilea s’il y avait copain partagé avec un ami.

Après avoir réfléchi à la question pendant plusieurs secondes, le chauffeur a révélé son sombre secret.

« Andrea Legarreta et moi avons en effet été des sœurs de la charité », a-t-elle déclaré devant les caméras sans oser donner le nom qui a volé le cœur des deux.

Rapidement, les adeptes du programme ont commencé à spéculer sur le célèbre couple d’Andrea Legarreta et de Galilea Montijo.

Des couples des deux célébrités telles que Cuauhtémoc Blanco et Andrés Bonfiglio sont apparus dans les théories des fans.

Jusqu’au moment On ne sait pas qui était le petit ami chanceux, à différents moments, des deux.

Il convient de noter que Galilea Montijo et Andrea Legarreta sont mariées; le premier avec Fernando Reina depuis 2011 et le second avec Erik Rubín depuis 2000.

Gracieuseté de TVyNovelas