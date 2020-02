▷ Andrés García veut être interprété par Gabriel Soto

Andres Garcia

L’acteur prévoit que Soto l’interprète dans la série sur sa vie, ainsi que son fils Andrés.

Andrés García prévoit déjà de faire la série sur sa vie et a dit qu’il aimerait que Gabriel Soto l’interprète, ainsi que son fils aîné Andrés.

L’acteur a déclaré à propos de Soto: «Je pense qu’il serait un bon candidat pour être Andrés García en tant que jeune homme, il a l’air bien, il est un homme honnête, il a travaillé avec moi, je le connais et il serait mon premier candidat. Un autre pourrait être mon fils Andrés, qui vit à Miami, a plus de 50 ans, il pourrait m’interpréter comme un homme plus âgé, à d’autres moments de ma vie parce que vous devez les chercher, j’espère que Gabriel et mon fils peuvent le faire “, a déclaré l’acteur vétéran Vendre.

Andrés a déclaré qu’il ne connaissait pas les dates de réalisation de cette série, mais a déclaré qu’il était d’accord avec le travail effectué par l’auteur de la série, il sera le producteur et a également révélé que Rodrigo Vidal avait rejoint le projet.