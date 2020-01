▷ Angelina Jolie produira un programme qui aide les enfants à détecter les fausses nouvelles

Angelina Jolie

Elle s’est associée à la BBC pour créer ‘BBC My World’, un programme pour aider les enfants à comprendre les problèmes du monde.

Angelina Jolie est prête à produire une émission de télévision pour apprendre aux enfants à repérer les fausses nouvelles.

L’actrice de «Maleficent» s’est associée à la BBC pour créer «BBC My World», un nouveau programme qui «expliquera les histoires derrière les nouvelles et proposera des faits et des informations pour aider les enfants de plus de 13 ans à en apprendre problèmes internationaux ».

Angelina a six enfants: Maddox, 18 ans, Pax, 15 ans, Zahara, 14 ans, Shiloh, 13 ans, et des jumeaux Knox et Vivienne, 11 ans – avec son ex-mari Brad Pitt, et a déclaré qu’elle voulait créer un programme qui aiderait les jeunes. pour “trouver les informations et les outils dont ils ont besoin pour faire la différence.”

Dans un communiqué, il a déclaré: “En tant que mère, je suis heureux de pouvoir apporter mon soutien à un programme qui vise à aider les enfants à en apprendre davantage sur la vie d’autres jeunes du monde entier et à se connecter les uns avec les autres.”

“J’espère que cela aide les enfants à trouver les informations et les outils dont ils ont besoin pour faire une différence dans les problèmes qui les intéressent, en utilisant le réseau de milliers de journalistes et les services multilingues du BBC World Service.”

Le présentateur de BBC Sport Radzi Chinyanganya et Nomia Iqbal du BBC Asian Network présenteront le programme hebdomadaire d’une demi-heure, qui sera diffusé le dimanche par BBC World News.

Les téléspectateurs peuvent également regarder l’émission sur YouTube.

Jamie Angus, directeur du BBC World Service Group, a ajouté dans un communiqué: «Il y a une lacune dans l’offre pour les jeunes qui veulent comprendre comment les informations sont diffusées et les valeurs qui les soutiennent. Ils ont besoin des outils pour distinguer le vrai du faux, et des compétences pour réfléchir de manière critique à l’information, où qu’elle se trouve. »

