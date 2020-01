▷ Angelina Jolie se préparerait à se venger de Brad Pitt pour l’avoir humiliée

Angelina Jolie

L’actrice préparerait la demande de plusieurs millions de dollars pour son divorce.

Brad Pitt et Jennifer Aniston ne peuvent pas cacher leur affection, ce qui a irrité Angelina Jolie, qui se sent publiquement humiliée.

“Voir Jen toucher Brad de cette manière familière et sa réponse à cela confirme les soupçons d’Angelina Jolie que Jen a pourchassé Brad de manière considérable et qu’il est plus qu’ouvert à la possibilité”, dit un proche de l’actrice du magazine New Idea.

Angelina se sent également bouleversée parce que Hollywood l’a snobée.

“Elle est enragée par le traitement qu’elle reçoit de la ville”, révèle la source. “Maintenant, leur fureur a atteint un tout nouveau niveau depuis que Brad et Jennifer semblent s’être réunis et célèbrent comme s’ils célébraient leur chute!”

Angelina a toujours estimé que Jane, la mère de Brad, n’aimait pas et ne favorisait pas Jennifer

Les sources disent également à Life & Style qu’Angie peut essayer de riposter et demander à Brad des millions pour le règlement du divorce.

«Ce n’est pas bon pour Brad qu’elle soit en colère. Angelina obtiendra ce qu’elle veut ou rendra sa vie impossible », a déclaré une source à la publication.

“Tout le monde avertit Brad d’arrêter d’appuyer sur les boutons d’Angelina, même avec Jen”, ajoutent-ils.

Angelina Jolie n’a pas manifesté concernant la situation de son ex avec Jen.