▷ Angelique Boyer fête son anniversaire seins nus et très gâtée

L’actrice Angelique Boyer fête son anniversaire avec une célébration au forum Empire of Lies et avec un message romantique de Sebastián Rulli

Angelique Boyer Elle fête ce samedi 4 juillet son 32e anniversaire, et la fête n’a pas disparu pour son petit ami, Sebastián Rulliet la production d’Empire of Lies.

C’est grâce à son compte Instagram que le protagoniste du Dragon a partagé une photo des deux avec un message tendre pour célébrer une année de plus de la vie de son bien-aimé.

« Aujourd’hui, je célèbre votre vie comme le trésor qu’elle signifie dans la mienne! », Commence l’écriture pour Angélique Boyer.

«Que cette année vous vivez chaque jour en profitant pleinement, en faisant ce que vous aimez et entouré d’amour.

« Je veux juste vous voir sourire et vous admirer de toutes les manières, profitez de cette lumière qui fait tellement de bien à tous ceux qui vous admirent », lit-on dans la publication.

De son côté, Angelique Boyer fête son anniversaire à aux seins nus et avec un message clair de bonheur.

«Célébrer les années 2020, c’est comme ça que cette photo est… EN DIRECT. Une vie sans que rien ne nous arrête et sans couvrir les bouches. Plus humain, plus libre, conscient et reconnaissant! », A-t-il écrit.

Auparavant, l’actrice avait une petite fête au forum d’enregistrement du nouveau feuilleton dans lequel elle joue, Imperio de Mentiras.

À travers les médias sociaux, la production a célébré Angelique Boyer avec des ballons et une table de bonbons.

Qui a profité de l’occasion pour se représenter avec elle était sa co-star, Andrés Palacios.

Gracieuseté de TVyNovelas