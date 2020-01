Anna Kournikova et Enrique Iglesias

Le couple attendrait l’arrivée d’un nouvel héritier, comme un programme de potins a été révélé.

Il est confirmé qu’Anna Kournikova et Enrique Iglesias redeviendront parents en mars prochain, et on soupçonne qu’ils sont officiellement mariés.

Lucho Borrego, qui travaille sur le programme de Telemundo ‘Suelta la Sopa’, a utilisé une source très proche du chanteur et de sa femme, et a pu voir de près qu’Anna a déjà un ventre très bombé, et comme cela s’est produit avec les jumeaux Nicholas et Lucy, née en 2017, cette fois, n’annoncera que la naissance du bébé.

On dit que l’ancienne joueuse de tennis ne sort pas voir le médecin, car c’est lui qui la consultera à la maison, car elle ne veut pas s’exposer aux réflecteurs, et prendre sa grossesse dans l’intimité la plus stricte.