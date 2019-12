▷ AnnaLynne Mccord avec thérapie a rappelé des années d'abus subis dans son enfance

L'ancienne actrice de 90210 est allée en psychothérapie après avoir traversé un grave état de dépression.

AnnaLynne Mccord a commencé à «s'autonomiser» et à se «convulser» lorsque ses séances de thérapie EMDR (désensibilisation et retraitement du mouvement des yeux) l'ont amenée à se souvenir d'années de maltraitance des enfants.

L'ancienne actrice 90210 est allée en psychothérapie pour la première fois en 2018, quatre ans après avoir présenté son histoire sur le viol d'un ami alors qu'elle n'avait que 18 ans. En thérapie, son psychiatre lui a suggéré d'essayer l'EMDR, qui vise à aider les gens à se souvenir de souvenirs traumatisants.

Lors de sa première session, AnnaLynne a proposé une "image figée dans mon esprit". Au fil du temps, il a pu déchiffrer l'image et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un souvenir d'abus sexuel.

"J'enlève mes vêtements, ce n'est pas bon", a-t-il déclaré à Us Weekly à propos de l'image dont il s'était souvenu. «J'ai eu cette sensation brûlante, douloureuse et horrible dans ma région de l'aine. Mon corps entier a commencé à convulser, à convulser. Je suis juste allé me ​​coucher là-bas et des larmes ont coulé sur mon visage. Je n'arrêtais pas de dire: «Non, non», car ce n'est pas ma vie. »

La femme, maintenant âgée de 32 ans, a ajouté que les sévices "se sont poursuivis pendant des années, jusqu'à mes 11 ans".

"Et puis j'ai un souvenir, juste un incident singulier, qui me semblait avoir un peu plus de 11 ans", a-t-il poursuivi.

AnnaLynne a également révélé qu'elle avait tenté de se suicider avant de recevoir une thérapie et qu'elle "aurait probablement évolué" si elle s'était souvenue de la violence avant d'être prête à suivre une thérapie.