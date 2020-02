▷ Après être resté marié à Pamela Anderson pendant 12 jours, Jon Peters est fiancé

Pamela Anderson, Jon Peters

Le cinéaste de 74 ans s’est réconcilié avec son ancienne fiancée Julia Faye West, qu’il avait quittée pour Anderson.

Selon des informations, le producteur hollywoodien Jon Peters n’est à nouveau engagé que trois semaines après sa séparation de Pamela Anderson.

L’homme de 74 ans a rompu avec sa fiancée de l’actrice Julia Bernheim, professionnellement connue sous le nom de Julia Faye West, pour tenter une relation avec Pamela.

Mais après avoir terminé son mariage avec la star de Baywatch avec un message texte, Peters est apparemment revenu avec Bernheim, et le couple serait fiancé.

Selon Us Weekly, la bonne nouvelle a été révélée lorsque le PDG de Neptune Wellness, Michael Cammarata, a sonné la cloche de clôture du NASDAQ jeudi.

Peters et Bernheim, qui est apparu dans des émissions de télévision comme The Girls of the Playboy Manson et Evens Stevens, ont été invités à l’événement.

Après sa séparation d’avec Anderson, Peters a fait les gros titres lorsqu’il a révélé lors d’une interview avec le New York Post qu’il avait payé les dettes de l’actrice pendant son mariage de 12 jours.

«J’ai tout laissé pour Pam. J’avais près de 200 000 $ de factures et je n’avais aucun moyen de le payer, alors je l’ai payé et c’est les remerciements que je reçois », a-t-il déclaré.

Cependant, Peters a maintenant insisté sur le fait qu’il n’avait jamais parlé au journal et a déclaré au Ladysmith Chemainus Chronicle: «Je n’ai pas parlé à la presse, personne. J’adore cette fille depuis mes 20 ans. Je l’aime toujours. Nous sommes amis. Nous serons toujours amis. Je l’ai aidée comme elle avait besoin, mais c’est entre elle et moi.

“Je pense que c’est génial, et c’est tout ce que j’ai à dire.”

Anderson a également parlé aux médias, qui circulent à Ladysmith, sa ville natale de la Colombie-Britannique, et a déclaré: «Je n’ai besoin de personne pour payer mes factures.

«Je possède une maison de 10 millions de dollars à Malibu qui est louée depuis près de deux ans et pour les trois à cinq prochaines années pour 40 000 $ par mois. Cela couvre toutes mes factures et mes dépenses. »

Il a également confirmé qu’après sa séparation, Jon lui avait envoyé un chèque de 100 000 $.