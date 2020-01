▷ Après s’être séparée du milliardaire, Rihanna sort avec l’ancienne Kendall Jenner

Photo: Fenty / Instagram

Le chanteur a été vu en train de sortir avec A $ ap Rocky, comme le rapporte la presse américaine …

Apparemment, après avoir mis fin à sa relation de plus de trois ans avec l’homme d’affaires milliardaire Hassan Jameel en décembre, Rihanna a déjà trouvé un nouvel amour.

Selon la presse américaine, l’interprète de la Barbade a assisté à un événement ce week-end avec son nouvel homme, A $ AP Rocky, qui était déjà le petit ami de Kendall Jenner.

Les deux ont été vus au Yams Day 2020 au Barclays Center le 17 janvier à New York pour se souvenir et célébrer le défunt artiste ‘ASAP Yams’ (Steven Rodriguez) fondateur du collectif A $ AP Mob dont ils font partie A $ AP Ferg et A $ AP Rocky, sont décédés en 2015 d’une surdose accidentelle.

Pendant que Rocky était sur scène pour se produire, Riri se tenait parmi les spectateurs du concert pour le soutenir. Son ex petit ami Drake a également été vu dans la foule. Ils se tenaient près l’un de l’autre tout en regardant le concert hommage au hip-hop.

Parmi les autres artistes, citons Lil Yachty, 2 Chainz, Bun B, Jim Jones et Tyler, le créateur. En plus de rendre hommage à Yams, la communauté hip-hop a rendu hommage à d’autres stars déchues comme Mac Miller, XXXTentacion, Nipsey Hussle et Juice WRLD.

La rumeur dit que Rihanna s’est séparée de Hassan Jameel et a récupéré avec A $ AP Rocky après avoir posé ensemble sur le tapis rouge aux British Fashion Awards au Royal Albert Hall de Londres en décembre. Il a ensuite été vu soutenir Rocky lors de son concert au Ericsson Globe en Suède et aurait eu un dîner romantique à Londres plus tard dans le même mois.

