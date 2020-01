▷ Ariana Grande est poursuivie pour plagiat présumé de «7 anneaux»

Ariana Grande

Un compositeur dit qu’Ariana Grande a copié des parties clés d’une chanson qu’il avait composée deux ans plus tôt.

Josh Stone déclare dans un nouveau procès, obtenu par TMZ.com, qu’il a écrit une chanson intitulée «You Need It, I Got It» en janvier 2017… 2 ans AVANT qu’Ariana ait enregistré «7 Rings».

Stone souligne dans son procès que le refrain de la chanson d’Ariana est: “Je le veux, je l’ai, je le veux, je l’ai.” Sa chanson dit: «Tu en as besoin, je l’ai. Tu le veux, je l’ai.

Il indique également que les 2 chansons ont un emplacement métrique identique des phrases appariées.

Stone dit qu’il a rencontré des dirigeants et des producteurs de l’industrie musicale, y compris Universal Music Group … la même société qui a publié “7 Rings”. Stone dit qu’il a eu une réunion en 2017 avec Tommy Brown, qui a travaillé avec Ariana sur chacun de ses 5 albums studio. Stone dit que Brown était intéressé par la chanson et a dit qu’il l’aimait beaucoup.

Stone veut des gains de «7 Rings» et une ordonnance d’un juge interdisant la réémission de «7 Rings».

Une source connectée à Ariana dit à TMZ que ‘7 Rings’ a également le même refrain que ‘The Sound of Music’, donc les affirmations de Stone sont ridicules … cependant, il semble que Stone se réfère à une partie différente de la chanson.

