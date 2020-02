▷ Arnold Schwarzenegger avoue qu’il adorerait devenir grand-père

Arnold Schwarzenegger – Photo: Instagram @schwarzenegger

L’acteur de 72 ans dit qu’il ne veut pas faire pression sur ses enfants, car il sait que tôt ou tard cela arrivera.

Arnold Schwarzenegger avoue qu’à 72 ans, il adorerait devenir grand-père, suite au mariage de sa fille Katherine avec Chris Pratt l’année dernière.

L’acteur et ancien gouverneur de Californie a déclaré à ce sujet: “Je ne veux pas trop insister parce que je sais que cela arrivera finalement, ce sont évidemment eux qui doivent décider quand ils veulent être parents, mais bien sûr, je l’attends avec impatience, oui.”

Katherine et Chris se sont mariés en juin 2019, et de leur relation amoureuse ils restent profondément heureux et amoureux, la preuve en est ce que l’acteur a exprimé à l’occasion de l’anniversaire de sa femme: «Je suis tellement heureuse de vous avoir dans ma vie, je ne saurais pas que faire sans toi Vous avez changé mon monde pour le mieux, je suis reconnaissant d’avoir trouvé la meilleure épouse et belle-mère du monde. »

Chris Pratt a un fils nommé Jack, 8 ans, résultat de son précédent mariage avec Anna Faris.