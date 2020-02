▷ Bébé Rexha craignait que confesser son problème mental affecte sa carrière

Bébé Rexha

La chanteuse a déclaré avoir hésité à révéler qu’elle souffrait de troubles bipolaires car cela pourrait nuire à sa carrière ascendante.

Bebe Rexha avait “très peur” que discuter de sa bataille contre le trouble bipolaire en public nuise à sa carrière.

La chanteuse de “Way I Are”, qui a révélé son diagnostic pour la première fois en avril 2019, a vraiment hésité à rendre ses problèmes de santé mentale publics.

«C’est la guerre que vous avez dans votre tête: cela affectera-t-il ma carrière? Est-ce que les gens me jugeront? Voulez-vous travailler avec moi? Si les gens me traitent de fou, diront-ils: “Eh bien, qu’est-ce que c’est que ce bordel?”, A déclaré l’artiste au magazine Self.

Mais la femme de 30 ans a quand même décidé de s’asseoir, espérant aider les autres à traverser une bataille similaire.

«C’était ma pire peur de toute ma vie: devenir folle. Enfin, j’ai dit: “Je ne serai pas emprisonné pour cela”, ajoute-t-il, et note qu’il espérait que quelqu’un ne se sentirait pas emprisonné s’il traversait quelque chose de similaire. “C’est pourquoi j’ai décidé de vraiment m’ouvrir et de m’en libérer.”

Heureusement, une combinaison de thérapie et de médicaments a aidé Rexha à “se sentir beaucoup mieux”.

«Cela m’a aidé à vivre une vie plus équilibrée, moins de hauts et de bas», partage-t-il. «Quand mon médicament a commencé à fonctionner, je ne pouvais pas croire ce que je ressentais. Je ne pouvais pas croire que les gens ressentaient cela. “