▷ Bill Cosby pense que Harvey Weinstein n’a pas eu un procès équitable

Le comédien dit qu’il y avait un “manque” de procédure régulière dans le procès de Weinstein.

Bill Cosby a critiqué la condamnation de Harvey Weinstein pour agression sexuelle et viol au troisième degré, insistant sur le fait qu’il y avait un “manque” de procédure régulière dans le procès du magnat disgracié.

Après la conclusion du procès à Manhattan, New York, lundi, Weinstein a été arrêté et risque désormais jusqu’à 29 ans de prison pour crime.

Cosby, qui purge actuellement une peine de 10 ans de prison dans une prison de haute sécurité après avoir été reconnu coupable de trois chefs d’agression sexuelle, a été informé du résultat par l’intermédiaire de son publiciste Andrew Wyatt.

“Ce n’est pas surprenant car ces jurés n’ont pas été kidnappés, ce qui leur a donné accès à la couverture médiatique et au sentiment de l’opinion publique”, écrit-il. «Il n’y a aucun moyen pour quelqu’un de croire que M. Weinstein allait recevoir un procès équitable et impartial. En outre, ce juge a montré qu’il voulait une condamnation en envoyant des jurés délibérer, après qu’ils étaient divergents dans de nombreuses accusations. »

“Telle est la question que tous les Américains devraient se poser, en particulier les hommes riches et célèbres … Où allons-nous dans ce pays pour trouver justice et impartialité dans le système judiciaire? Et où allons-nous dans ce pays pour trouver une procédure régulière?

Il a ajouté: «Enfin, si le mouvement #metoo ne concerne pas seulement Becky (les femmes blanches), je défierais #metoo et leur demanderais de remonter plus de 400 ans en arrière et de ternir les noms des oppresseurs qui ont violé des esclaves. C’est un jour très triste dans le système judiciaire américain. »

Il s’est terminé par les hashtags: “# FreeBillCosby # FarFromFinished # DueProcess # JusticeReform”.

L’ancien patron de Miramax, Weinstein, risque une peine de plus de 25 ans derrière les barreaux. Il sera condamné le 11 mars.

