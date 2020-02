▷ Billie Eilish dit que les commentaires désagréables sur les réseaux sociaux ont “ ruiné ” sa vie

Billie eilish

La chanteuse a décidé d’arrêter de lire les commentaires à son sujet sur Instagram, Twitter et d’autres réseaux.

Billie Eilish a déclaré lors de sa participation au programme BBC Breakfast que des commentaires désagréables sur les réseaux sociaux avaient “ruiné” sa vie.

L’interprète de «No Time To Die» a décidé de ne plus lire les commentaires à son sujet sur Instagram, Twitter et autres plateformes en ligne, afin de ne pas être affecté par l’opinion des autres.

«Je me suis arrêté comme il y a deux jours. J’ai arrêté de lire complètement les commentaires. Cela ruinait ma vie. Il est étrange. Plus vous faites de grandes choses, plus les gens vous détestent », dit-il.

Même si elle considère qu’Internet est amusant, elle sait qu’il est difficile de gérer les trolls:

«Les gens disent n’importe quoi pour faire rire les gens. C’est fou que j’ai lu des commentaires. Je me suis arrêté il y a longtemps, mais le problème est que j’ai toujours voulu rester en contact avec mes fans et les gens l’ont ruiné pour moi et pour eux. Ça craint. J’essaie toujours d’aimer les messages des fans. Si je vois mes fans n’importe où, je veux juste leur parler. Ce sont des gens, ils sont comme moi. Ils sont comme mes amis, mais Internet ruine ma vie, alors je l’ai éteint », explique-t-il.