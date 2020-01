▷ Billie Eilish voulait se suicider il y a deux ans

Billie eilish

La chanteuse a révélé son côté sombre lorsqu’elle a pensé à se suicider lors d’un voyage à Berlin.

Billie Eilish a révélé un épisode très sombre de sa personnalité dépressive: sa tentative de suicide qu’il a vécue il y a deux ans quand il était à Berlin.

Le jeune chanteur qui vient d’avoir 18 ans lui a dit dans une interview pour CBS: «Je me sentais profondément malheureux, j’étais malheureux et je n’ai pas pu trouver quoi que ce soit qui pourrait me remonter le moral. J’étais seule à Berlin, dans ma chambre d’hôtel, il y avait une fenêtre et j’ai commencé à pleurer inconsolablement en pensant à la façon dont j’allais mourir, j’étais déterminé à le faire. »

Billie Eilish a un ange qui l’a toujours aidée à aller de l’avant: sa mère, et c’est précisément à cause d’elle qu’elle a éliminé l’idée de suicide de sa tête.

L’artiste lutte depuis longtemps contre la dépression, et c’est sa mère, la scénariste Maggie Baird, qui l’a accompagnée dans cette marche et qui l’a motivée à rechercher une aide professionnelle.