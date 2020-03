▷ Brad Pitt a encouragé Jennifer Aniston à accepter la réunion “Friends”

Jennifer Aniston et Brad Pitt

L’acteur aurait informé Aniston que c’était le bon moment pour honorer sa sitcom à succès.

Selon certaines informations, la star hollywoodienne Brad Pitt a rendu possible la réunion tant attendue des “Amis” en encourageant son ex-femme et l’une des actrices principales de la série, Jennifer Aniston à dire “oui”.

Aniston aurait suivi les conseils de Pitt après avoir été réticent à retourner auprès de ses co-stars “Friends”, rapporte The Mirror.

«Après avoir rencontré Brad pour son anniversaire l’année dernière, elle lui a demandé conseil. Il a dit qu’il pensait que ce serait une excellente idée d’honorer son succès et que les fans avaient toujours le spectacle avec une si haute estime », a déclaré une source au magazine Closer.

Ensuite, la source a expliqué à la publication que Pitt, qui avait autrefois un caméo dans la sitcom populaire, lui avait dit que c’était le bon moment pour elle d’accepter.

«Il lui a dit que c’était le bon moment pour se remettre avec ses anciens coéquipiers et l’a encouragée à changer d’avis. Il lui a conseillé de dire «oui» lorsque tout le monde s’est réuni en octobre pour célébrer le 25e anniversaire du programme », a indiqué la source.

Les acteurs de la série, Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry, qui auraient emporté 2 millions de dollars chacun pour leur apparition, ont confirmé un retour le 21 février. Ils se réuniront pour une réunion spéciale sans titre et sans scénario pour célébrer la série, qui s’est déroulée entre septembre 1994 et mai 2004.

