▷ Brad Pitt a rejeté le rôle de Keanu Reeves dans The Matrix

L’acteur a révélé qu’il était prêt à jouer Neo, mais que le rôle appartenait à quelqu’un d’autre (Keanu Reeves).

Brad Pitt a rejoint les stars qui ont rejeté le rôle de Keanu Reeves dans The Matrix.

L’acteur “ Il était une fois à Hollywood ” s’est reflété en acceptant le Maltin Modern Master Award, au Festival international du film de Santa Barbara en Californie mercredi, et a avoué qu’il était préparé pour le personnage de Neo dans le blockbuster de 1999 .

“Je pense vraiment que ce n’était jamais le mien”, a expliqué Pitt. «C’était de quelqu’un d’autre et ils sont allés le faire. J’y crois vraiment… mais je suis parti de The Matrix. »

Will Smith, Nicolas Cage, Val Kilmer, Leonardo DiCaprio et Johnny Depp étaient également en pourparlers pour jouer dans le film, qui a généré deux suites, et l’année dernière, le producteur Lorenzo di Bonaventura a déclaré à The Wrap que même l’actrice Sandra Bullock, Il a refusé de jouer dans le film.

“Nous sommes allés avec tellement de gens … Nous devenions désespérés”, a déclaré Bonaventura. “Nous sommes allés avec Sandra Bullock et lui avons dit” nous allons échanger Neo contre une fille. ” Nous lui avons envoyé le script pour voir s’il était intéressé. Et si elle était intéressée, nous essaierions de faire le changement. Ce n’était tout simplement pas quelque chose pour elle à ce moment-là. Il n’a donc vraiment pas accepté. »

Reeves et ses anciens partenaires de distribution de The Matrix, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, seront les protonistes d’une troisième suite.

