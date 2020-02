▷ Brad Pitt cessera de travailler pour le reste de l’année

Brad Pitt, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle

L’acteur va faire une pause dans sa carrière et prévoit de reprendre le travail en 2021.

Dimanche dernier (9 février), la cérémonie des Oscars 2020 a eu lieu, et l’un des gagnants était Brad Pitt, dans la catégorie du meilleur second rôle pour sa performance dans le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in … Hollywood.

L’acteur a également remporté d’autres prix cinématographiques importants pour ce rôle, tels que le Golden Globe et Bafta.

Bien qu’il pense qu’il a encore beaucoup à offrir en tant qu’acteur, Brad dit qu’après avoir remporté l’Oscar, il a l’intention de se reposer un peu.

Dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, l’acteur a évoqué son intention de se retirer temporairement des projets:

«C’est une communauté que j’aime, avec des amis que je me suis fait il y a plus de 30 ans. Gagner signifie beaucoup, mais le temps est venu de disparaître pendant un certain temps », a-t-il déclaré.

On ne sait pas combien de temps Pitt prévoit de se reposer du grand écran, car il est envisagé de jouer dans le nouveau drame du réalisateur Damien Chazelle, Babylon, avec Emma Stone, un film prévu pour 2021.