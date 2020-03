▷ Brad Pitt et Viola Davis rejoignent Property Brothers dans un nouveau programme

Frères de propriété, Brad Pitt

Les acteurs seront l’une des stars qui participeront au nouveau spectacle de Drew et Jonathan Scott “Celebrity IOU”.

Brad Pitt, Viola Davis et Melissa Mccarthy rejoindront les stars de Property Brothers, Drew et Jonathan Scott dans un nouveau programme.

La nouvelle série, Celebrity IOU, qui sera diffusée sur le réseau américain HGTV le 13 avril, présente des invités célèbres qui se joignent aux frères pour récompenser des personnes spéciales dans la vie des stars avec des rénovations surprises.

À propos du nouveau programme, Jonathan a déclaré au Hollywood Reporter: “C’est incroyable de voir quelqu’un qui connaît un immense succès être assez reconnaissant de toujours se souvenir des personnes qui les ont aidés à y arriver.”

Drew ajoute: «Faire partie de ce spectacle nous touche vraiment. C’est ce que nous aimons faire, transformer la vie des gens à travers leurs maisons. »

Louant le nouveau programme, la présidente de HGTV, Jane Latman, a déclaré: «Ce qui est merveilleux avec Celebrity IOU, c’est qu’il s’agit d’actes personnels de gentillesse et de gratitude. Nous voulons tous trouver des moyens d’aider les gens qui sont toujours à nos côtés quand nous en avons besoin. »

En plus de Brad, Viola et Melissa, Jeremy Renner, Rebel Wilson et Michael Buble apparaîtront également lors de la première saison de l’émission.

Depuis sa diffusion en 2011, Property Brothers a transformé les jumeaux Scott en personnalités populaires de la télévision et Jonathan a commencé à sortir avec l’actrice Zooey Deschanel l’année dernière.

Lien source