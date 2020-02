▷ Brad Pitt était absent du BAFTA pour rencontrer son fils Maddox

Brad Pitt

L’acteur de dernière minute s’est retiré des récompenses pour répondre à une «obligation familiale».

Brad Pitt aurait pris sa retraite de la BAFTA dimanche 2 février à la dernière minute pour rencontrer le fils séparé Maddox.

La star a fait la une des journaux après avoir sauté la cérémonie à Londres, au cours de laquelle Margot Robbie est montée sur scène pour décrocher son prix de “ Meilleur acteur de soutien ” pour Once Upon a Time à Hollywood, invoquant une “obligation familiale” pour son absence.

Selon le journal britannique The Sun, l’acteur a décidé de rendre visite à son fils aîné, Maddox, 18 ans, de son mariage avec Angelina Jolie, pour tenter de réparer leur relation.

Père et fils ont cessé de parler en 2016 après un gros différend sur un vol en jet privé, qui a vu le FBI enquêter sur Brad pour des allégations selon lesquelles il avait été “physiquement violent” envers Maddox. Il a été acquitté de tout acte répréhensible.

Une source proche de la star d’Ad Astra a déclaré à la publication: «Maddox a donné à Brad l’occasion de parler et a tout quitté.

Être père est la chose la plus importante de votre vie et ferait tout pour réparer votre relation », a-t-il poursuivi. “Maddox est sorti à l’université, alors quand Brad a découvert qu’il allait être proche et qu’ils pourraient avoir une conversation, il a annulé le voyage au Royaume-Uni.”

Le discours d’acceptation de Brad, lu par Margot, est devenu viral après la cérémonie de remise des prix, car il faisait référence à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne deux jours plus tôt: «J’ai entendu dire que vous êtes devenu célibataire (Grande-Bretagne) ). Bienvenue au club! “Et il a plaisanté sur Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont retirés de leurs fonctions royales, en plaisantant:” Je nomme ce Harry Award, car il reviendra aux États-Unis avec moi! “

