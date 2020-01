▷ Brad Pitt fait sensation en portant son badge nominatif lors du déjeuner avant les Oscars

Brad Pitt

L’acteur a utilisé une étiquette avec son nom et sa nomination aux Oscars, lors du déjeuner des nominés.

Brad Pitt, un fan d’Hollywood, a opté pour un accessoire de déjeuner inhabituel pour les nominés aux Oscars 2020: une étiquette de nom.

Il est peut-être l’un des hommes les plus célèbres du monde, mais Pitt a choisi de porter son badge avec fierté lors de l’événement du week-end. De manière hilarante, il semblait être le seul candidat présent à avoir choisi d’utiliser son badge.

Pitt est nominé pour un Oscar pour son rôle d’acteur de soutien dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Il est considéré comme le favori pour gagner après avoir obtenu un SAG Award et un Golden Globe cette saison.

La saison couronnée de succès des Pitt Awards a également été une nouvelle grâce à ses rencontres étroites avec son ex-femme Jennifer Aniston, qui a été nominée aux SAG Awards pour son rôle principal dans la série Apple The Morning Show.

L’ancien couple d’or hollywoodien s’est marié en 2000 et a divorcé en 2005, mais leur amitié a repris après leur deuxième divorce. Pitt a même été vu à la fête du 50e anniversaire de son ex-femme l’année dernière.

Et puis, après des mois de petits potins de potins sur leur amitié naissante, la réunion dans les coulisses a eu lieu, provoquant la folie des fans.