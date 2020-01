▷ Brad Pitt, sans vie depuis son divorce

Brad Pitt

L’acteur a avoué que depuis son divorce avec Angelina Jolie, il n’a pas eu de liaison, même si elles sont inventées.

Brad Pitt nie avoir eu des relations amoureuses avec l’une des femmes avec lesquelles il a été vu depuis sa séparation en 2016 avec Angelina Jolie.

La star de “ Il était une fois à Hollywood ” est maintenant l’une des stars les plus recherchées et a été liée à une série de stars telles que Jennifer Lawrence, Sienna Miller, Kate Hudson et Charlize Theron, ainsi que le professeur d’architecture Neri Oxman, et plus récemment avec Alia Shawkat.

Cependant, l’acteur dit qu’il est toujours surpris de lire son dernier roman, quand il se heurte à une histoire sur sa vie amoureuse.

«Je ne fais pas tout mon possible pour l’éviter; Je ne veux tout simplement pas qu’ils inventent des histoires sur moi », a déclaré l’acteur au magazine« The New York Times ». “Je ne sais pas combien de femmes ont dit que je sortais ensemble depuis deux ou trois ans, et rien de tout cela n’est vrai.”

Brad, 55 ans, raconte qu’un premier incident au cours duquel il a découvert que son visage était utilisé comme latrine pour chat a influencé son attitude envers les médias.

«Quand j’ai commencé ma carrière, je suis apparu dans USA Today», explique-t-il. «J’étais assez satisfait de moi. Deux jours après son départ, je vais chez un ami. Dans la cuisine, je regarde en bas et il y a un bac à litière pour le chat, et il y a mon visage dans USA Today, avec un chat sur le dessus. Cela le définit plus ou moins. »

Cependant, le briseur de cœur a admis qu’il se sent maintenant plus à l’aise avec son statut de pin-up comme l’une des stars les plus désirées d’Hollywood.

“J’ai passé la majeure partie des années 90 à me cacher et à fumer de l’herbe”, ajoute-t-il. «J’étais trop mal à l’aise avec toute l’attention. Puis je suis arrivé à un endroit où je savais que j’étais incarcéré. Maintenant je sors et je vis la vie, et en général les gens sont très bons. »

