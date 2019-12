▷ Brie Larson a été testé en mangeant des insectes

L'actrice révèle que lors d'une aventure télévisée au Panama, elle a dû manger des insectes.

L'actrice Brie Larson dit qu'elle "aimait" s'évader en plein air pour tester ses compétences de survie, avec l'aventurier de télévision Bear Grylls.

La star de 'Captain Marvel' et 'Avengers: Endgame' a profité de l'occasion pour affronter l'aventurier britannique dans sa série populaire, 'Running Wild with Bear Grylls', après avoir passé l'année dernière à parcourir le monde pour promouvoir ses succès au box-office bande dessinée

«J'ai adoré ça. Nous sommes allés au Panama, je ne me souviens pas du nom de l'endroit exact en ce moment. Nous sommes allés à Panama City, puis ils ont dit: "Il est 7 heures du matin, sortez." Et il y avait un hélicoptère là-bas et ils m'ont emmené sur une île isolée. Ils sont allés quelques jours manger des insectes. »

Lorsqu'on lui a demandé de nommer la pire partie de l'expérience, Larson a grincé des dents: «J'ai dû retirer le tractus anal d'un insecte et le manger, ce qui n'a vraiment aucun sens. Il ne reste plus rien une fois que le tractus anal a disparu. Et il y avait une tarentule impliquée. Quand Bear dormait, il y avait une tarentule. »

Mais maintenant, elle est vraiment reconnaissante pour ce qui a été une expérience révélatrice.

«Toute cette émission« Running Wild with Bear Grylls »m'a vraiment aidé à voir à quel point je comprends peu la nature. Parce que nous avons même rencontré un crocodile et j'ai supposé que c'était un animatronique. Je l'ai vraiment fait! », A-t-il dit en riant.