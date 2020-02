▷ Britney Spears montre le moment de la fracture de son pied

Britney Spears

La chanteuse a posté sur son compte Instagram la vidéo de la fracture d’un os de son pied gauche.

Britney Spears a posté la vidéo de quand elle a cassé l’un des os de son pied gauche sur son Instagram.

Dans le clip, la chanteuse apparaît dansant de manière incontrôlée, quand elle marche simplement mal et finit par se blesser au pied.

Son petit ami Sam Asghari avait déjà expliqué comment était l’incident, mais la pop star s’est assurée de montrer en détail le clip qu’elle enregistrait.

Sur Instagram, Spears a commenté:

«Je n’ai pas dansé depuis six mois, alors j’étais avec tout dans cet endroit! Et oui … je sais que je suis pieds nus … ne riez pas, mais je ferais mieux de saisir le sol comme ça! PS, pouvez-vous entendre quand je me suis cassé le pied ici … Je suis désolé, c’est un peu bruyant », justifie-t-il.

La vidéo a eu plus de 3 millions de vues. Découvrez-le ci-dessous …