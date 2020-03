▷ Britney Spears ne veut pas travailler à cause de ses problèmes de tutelle

Britney Spears

Le fils de Britney Spears avec Kevin Federline, Jayden James, disait que sa mère ne travaillait actuellement sur rien et ne faisait pas de musique. Et apparemment, le garçon avait raison, car maintenant le magazine US Weekly assure par une source proche que la chanteuse ne veut pas travailler en raison des problèmes qu’elle a toujours avec son père Jamie Spears.

La chanteuse de “Toxic”, âgée de 38 ans, a profité de son temps sous les projecteurs et n’a pas prévu de sortir de nouvelles musiques de sitôt comme une forme de protestation contre sa curatelle, que Jamie, 67 ans, Il contrôle depuis 2008. En tant que conservateur, Jamie a le pouvoir sur la succession du milliardaire gagnant d’un Grammy, ses affaires personnelles, ses relations et même ses impôts.

“Britney a exprimé qu’elle ne voulait pas retourner au travail parce qu’elle ne voulait pas rester essentiellement sous tutelle”, a indiqué une source. “Britney est fâchée que son père reçoive une allocation mensuelle d’environ 10 000 $ par mois pour ses services qui surveillent ses finances”, explique l’informateur.

Une deuxième source confirme que l’artiste «n’est pas pressé» d’enregistrer de la nouvelle musique:

Cette pensée lui traversa à peine l’esprit. C’est le plus long hiatus de sa carrière, car cela fait quatre ans depuis la sortie de Glory, et elle en est parfaitement satisfaite “, ajoute la source.

La nouvelle de la réticence de Britney à retourner au studio d’enregistrement survient peu de temps après que son plus jeune fils, Jayden, a allégué qu’elle pourrait quitter l’entreprise entièrement:

“Je me souviens d’une fois où je lui ai demandé:” Maman, qu’est-il arrivé à ta musique? “Et elle a dit:” Je ne sais pas, chérie. Je pense que je pourrais arrêter. » Je me suis demandé: Qué Quoi? Qu’est-ce que tu dis? Genre, savez-vous combien d’argent vous gagnez sur ces choses? “, Disait l’adolescent à l’époque.