Brooke Burke, David Charvet

L’ex-partenaire qui a deux enfants a eu une séparation amicale et ils ont partagé la garde et leurs biens également.

Brooke Burke et David Charvet sont officiellement divorcés. Le couple depuis 12 ans a finalisé les termes de leur séparation deux ans après que le mannequin et présentateur de 48 ans ait initialement intenté une action en justice pour mettre fin à leur mariage, selon TMZ.com.

La fin officielle de leur relation survient juste au moment où l’ancienne star de Baywatch, David, 47 ans, a rendu public sa relation avec sa nouvelle petite amie, la mannequin de fitness Oksana Rykova.

Bien que le retard puisse faire penser que la séparation était litigieuse, les termes du divorce suggèrent que les choses étaient absolument amicales.

Brooke et David ont convenu de partager la garde de leurs deux enfants, Heaven, 13 ans, et de leur fils Shaya, 11 ans, partageant leur temps 50/50 entre maman et papa.

Le premier partagera les dépenses des enfants et aucun ne recevra de soutien de l’ancien conjoint.

Brooke gardera la maison de Malibu et la copropriété de Santa Monica, tandis que David gardera une propriété distincte de Malibu.