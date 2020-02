▷ BTS annule ses tournées en Corée du Sud en raison d’une épidémie

Bts

Le groupe de K-pop a annulé ses quatre concerts au stade olympique Jamsil de Séoul, par crainte du coronavirus.

Le populaire groupe de garçons sud-coréen, BTS, a annulé une tournée de concerts en Corée du Sud pour s’inquiéter du coronavirus.

Selon une publication officielle du BTS sur Twitter, la tournée «Map Of The Soul» prévue les 11, 12, 18 et 19 avril au Stade olympique de Séoul Jamsil a été annulée. Les acheteurs de billets reçoivent un remboursement automatique du prix d’achat, rapporte variété.com.

“Il est inévitable que le concert soit annulé sans plus attendre”, indique son annonce en coréen.

“Veuillez comprendre que cette décision a été prise après un examen approfondi et minutieux”, a ajouté le groupe.

Les spectacles de Séoul devaient à l’origine être les premiers spectacles d’une tournée mondiale, mais avec l’annulation, leur première date sera probablement à Santa Clara, en Californie, le 25 avril.