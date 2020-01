▷ Caitlyn Jenner craignait que Kim Kardashian soit “contrariée” par son changement de genre

Caitlyn Jenner

La femme trans de 70 ans a attendu neuf mois pour parler de ce problème à Kim, après lui avoir dit la première fois.

Caitlyn Jenner craignait que son ex-belle-fille, Kim Kardashian, ne soit “bouleversée” avec elle après l’avoir surprise en train de porter des vêtements féminins, alors qu’elle vivait toujours en tant que Bruce.

La médaillée d’or olympique est sortie transgenre en 2015 et a déclaré que dans le passé, elle avait été “piégée” par Kim alors qu’elle explorait son identité de genre.

S’exprimant lors d’une audience au Brighton Dome en Angleterre, la femme transgenre de 70 ans a expliqué qu’elle craignait que l’incident ait un effet négatif sur sa relation avec l’épouse de Kanye West.

“Le premier à qui j’ai vraiment parlé, avant même de parler à Brandon, j’en ai parlé à Kim”, a-t-il déclaré. “Elle est assez curieuse et elle a abordé le sujet.”

“Elle, à un moment donné, m’a attrapée, alors j’ai pensé qu’il valait mieux lui parler.”

N’oubliant pas d’aller chez Kim pour parler, il a poursuivi: «Je lui ai raconté mes histoires. Je lui ai parlé et je me sentais très bien après qu’elle ait fini, et elle était super, c’était bien. »

«Mais ensuite, pendant les neuf prochains mois, il n’a plus jamais mentionné le sujet. Et pendant ces neuf mois, j’ai pensé: “Mon Dieu, étais-je contrarié par ça?”

Cependant, Caitlyn a révélé qu’après neuf mois, il avait décidé d’approcher la star de Keeping Up with the Kardashians sur la question, et Kim a admis qu’il “ne savait pas comment gérer” son beau-père transgenre parce que Caitlyn “n’en avait jamais parlé en public”. . non plus.

«J’attendais qu’il mentionne le sujet. Alors ça allait et venait comme ça, et maintenant tout va bien. Nous avons une excellente relation aujourd’hui. »

