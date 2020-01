▷ Caitlyn Jenner dit qu’avec Sophia Hutchins, elle n’a qu’une “bonne amitié”

Sophia Hutchins, Caitlyn Jenner

Interrogée pour savoir s’il y avait une romance avec le mannequin, Caitlyn a déclaré: “Elle a 23 ans et j’ai 70 ans. Elle est plus jeune que mes filles!”

Caitlyn Jenner a clarifié la nature de sa relation avec Sophia Hutchins une fois pour toutes, insistant sur le fait que le mannequin de 23 ans n’est “qu’un bon ami”.

Bien qu’il ait été spéculé que la star de téléréalité de 70 ans sortait avec Sophia, Caitlyn a déclaré que si la blonde éblouissante vit avec elle, il n’y a pas de romance entre le couple.

“J’ai une bonne amie nommée Sophia qui vit également dans la maison … Non (nous ne nous couchons pas ensemble)”, a déclaré Caitlyn lorsqu’elle a été interviewée mardi à Kyle et Jackie O Show de KIIS FM d’Australie. «Elle est belle mais elle n’a que 23 ans et j’ai 70 ans, allons-y! Il est plus jeune que mes filles!

Appelant Sophia «très intelligente», Caitlyn a ajouté qu’elle était un peu perdue lorsque son amie a récemment fait un voyage et l’a laissée seule.

La déclaration de Caitlyn intervient après que Sophia ait insisté l’année dernière qu’elle et la star de I Am Cait n’ont jamais été “émotionnellement impliquées”.