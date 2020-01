▷ Caitlyn Jenner dit que le divorce de Kris Jenner n’était pas dû à sa “transition”

Caitlyn Jenner et son ex-femme Kris Jenner

Jenner dit que sa décision de se séparer est venue de «un million d’autres raisons»…

Dans une nouvelle interview, Caitlyn Jenner a insisté sur le fait que sa transition de genre n’avait rien à voir avec sa séparation d’avec Kris Jenner.

Caitlyn était mariée à Kris de 1991 à 2015, et le couple partage deux filles, Kendall et Kylie Jenner.

S’adressant au journal anglais Daily Mail, la médaillée olympique a déclaré que la raison de son divorce avec la matriarche de la famille Kardashian n’était pas liée à ses “ problèmes trans ” et a déclaré que la raison de sa décision de se séparer provenait de ” un million d’autres raisons.

Elle a expliqué: «Kris et moi avons eu une excellente relation pendant longtemps. Nous construisons une famille incroyable, mais les circonstances et les gens changent. Et je pense que le plus difficile est de pouvoir faire ces changements ensemble et de rester si fort », a-t-il déclaré.

«Notre relation ne fonctionnait plus et nous avons décidé mutuellement qu’il était temps de se séparer. Il n’y avait aucune animosité », a déclaré Caitlyn.

Caitlyn Jenner fait toujours des apparitions occasionnelles dans l’émission de téléréalité de la famille, Keeping Up with the Kardashians, bien qu’elle ait récemment révélé qu’elle et Khloe Kardashian ne se sont pas parlées depuis plus de cinq ans, lorsque leur processus de transition de genre a commencé.