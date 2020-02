▷ Cameron Douglas est toujours découragé par la mort de son grand-père Kirk Douglas

Kirk Douglas, Cameron Douglas

Le fils aîné de Michael Douglas dit que Kirk l’a toujours soutenu et a cru en lui.

Cameron Douglas essaie de comprendre comment il s’en sortira avec la perte de son grand-père et mentor, Kirk Douglas. Le fils aîné de Michael Douglas a avoué être découragé lors d’une interview avec The Hollywood Reporter.

«Le perdre est l’une de ces choses difficiles, même si je sais qu’il avait 103 ans. Je suis fier d’avoir été son petit-fils et d’avoir eu l’occasion de passer autant de temps avec lui », a-t-il déclaré.

Cameron a consacré ces mots émotionnels à qui a été son plus grand soutien dans l’épisode le plus dramatique de sa vie: “Il était toujours là pour moi, il m’a toujours soutenu et a cru en moi, même lorsque je m’étais rendu”, a déclaré Cameron, se référant à son terrible toxicomanie et six ans de prison pour trafic de drogue.

“Il était toujours sûr de tout surmonter et il l’a fait”, a-t-il déclaré.