▷ Camila Parker Bowles répond comme ça lorsqu’on l’interroge sur la décision du prince Harry

Camila Parker, Meghan Markle

La famille royale est toujours sous le choc du départ des ducs de Sussex au Canada.

Camila Parker Bowles a été interrogée sur la démission de son beau-fils, le prince Harry et sa femme Meghan à la royauté, des nouvelles qui ont fait sensation et ce que les “royals” n’ont pas voulu dire en public.

L’épouse du prince Charles de Galles a assisté à une visite officielle dans une clinique de Wroughton et, tout en saluant le personnel de l’hospice, l’un des journalistes lui a étonnamment demandé s’il allait manquer son beau-fils et sa femme. Camila visiblement déconcertée par la question ne pouvait que dire: “Mmmm”, et a ajouté “Bien sûr!”.

Personne dans le cercle de la famille n’a fait de déclaration concernant la démission de Harry et Meghan à leurs titres royaux, tout a été fait à travers des déclarations officielles signées par la reine Elizabeth II, où elle soutient la décision de son petit-fils, réitérant son amour et la relation étroite avec lui et sa famille.