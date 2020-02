▷ Cara Delevingne demande à Justin Bieber de la “déverrouiller” des réseaux sociaux

Cara Delevingne

Le modèle a été dérangé par une révélation de Justin Bieber dans un programme d’interview.

Cara Delevingne a revendiqué Justin Bieber sur les réseaux sociaux après avoir classé la star de Suicide Squad comme la moins préférée des amis de sa femme Hailey.

Le hitmaker Désolé a été invité au Late Late Show aux États-Unis avec James Corden jeudi soir (20 février), quand il a participé à un jeu de “ Spill Your Guts or Fill Your Guts ”, dans lequel les participants doivent Répondez à une question ou mangez un repas étrange.

On lui a proposé d’essayer le pénis d’un taureau, et Justin a plutôt choisi de classer trois des amis de Hailey du favori au moins préféré, avec le chanteur disant: «Kendall (Jenner), Gigi (Hadid), Cara Delevingne… Je sais que Kendall est la meilleure, j’ai passé la plupart de mon temps avec Kendall, c’est une bonne amie à nous. »

“Je n’ai pas passé beaucoup de temps avec Gigi et je n’ai pas passé beaucoup de temps avec Cara … Je n’ai rien contre ces gens, c’est juste que j’ai une meilleure relation avec Kendall … Je ne veux pas manger le pénis d’un taureau.”

Cependant, Cara a eu des problèmes avec les commentaires de Justin, partageant un clip de l’interview virale sur Instagram vendredi.

Il a également mis en ligne une vieille photo de la superstar de la pop admirant ses fesses tout en se pavanant sur le podium du défilé de mode Victoria Secret en 2012, et une autre des deux faisant des grimaces en se rassemblant.

“Maintenant vs Alors, »Cara a légendé le post, avant de révéler que Justin l’avait rejeté sur les réseaux sociaux.

“Si vous n’avez rien contre moi, pourquoi ne me déverrouillez-vous pas?” elle a demandé. “Je t’aime @haileybieber, il aurait dû manger le pénis du taureau.”

Justin n’a pas encore répondu aux critiques de Cara.