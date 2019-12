▷ Cara Delevingne dit qu'Ashley Benson est son "endroit sûr"

Le modèle et l'actrice se sont débarrassés des éloges et de l'affection pour Benson, qui a eu 30 ans.

La mannequin devenue actrice, Cara Delevingne, a rejeté les rumeurs de rupture avec l'actrice Ashley Benson, en publiant un message émotionnel sur les réseaux sociaux à cause du 30e anniversaire de Benson.

L'ancienne star de "Pretty Little Liars" a célébré son anniversaire mercredi, et Delevingne s'est assurée de remplir sa petite amie d'amour sur les réseaux sociaux pour que le monde sache ce que Benson signifie pour elle, rapporte aceshowbiz.com.

Cara a utilisé son compte Instagram pour partager une série de photographies de la fille d'anniversaire, dont l'un du couple s'embrassant dans une baignoire, et l'a légendée: «Joyeux anniversaire @ashleybenson. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais ce que j'aime et apprécie davantage chez nous, c'est que je n'en ai pas besoin parce que VOUS LE SAVEZ et c'est tout ce qui compte. »

«C'est toi et moi, tu es mon préféré. Mon endroit sûr Vous me laissez être stupide, vous me laissez être sauvage, vous me gardez libre, sûr et curieux. Je sens que je vous ai connu toute ma vie et je suis très fier de vous voir grandir et devenir la femme que vous rêvez toujours d'être », a poursuivi l'actrice de« Suicide Squad ».

En révélant les surnoms de son partenaire, il a déclaré: "Je t'aime au-delà des mots mes étincelles, choonch, visage d'ange, fesses grincheuses, joues douces, croupe de cul, Benson."

En réponse au message d'anniversaire, Benson a écrit: «Je t'aime, mon chouchou animal. Mon meilleur ami, mon kween. "

La relation du couple a été examinée la semaine dernière, lorsqu'un pirate a repris le compte Twitter de Delevingne et a écrit "Ashley et moi nous sommes séparés".

Les deux ont été rendus publics pour la première fois avec leur romance en mai 2018.