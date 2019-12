▷ Cardi B donne des jouets et des friandises aux enfants dans le besoin

Cardi B

Le chanteur a offert à des enfants pauvres de Miami un camion plein de jouets et de cadeaux.

Le rappeur Cardi B a donné aux enfants dans le besoin un Noël précoce, leur donnant un camion rempli de jouets et de cadeaux.

Selon tmz.com, l'interprète de «Bodak Yellow» s'est rendue dans un magasin à Miami le 20 décembre et a acheté plus de 5 000 $ de bonbons, dont des jeux, des poupées et des jouets, rapporte aceshowbiz.com.

Cardi a également loué un camion de location et appelé des aides pour aider à charger les jouets et à les envoyer aux enfants.

Plus tôt ce mois-ci, Cardi a joué au Père Noël dans un orphelinat de Lagos, au Nigéria, le 7 décembre, quand il a quitté les fournitures et est sorti avec les enfants qui cherchaient leur maison.

Une fois de sa diligence au Livespot X Festival, il a répandu un peu de joie, distribué des cadeaux, de l'eau et de la nourriture, et a discuté avec le personnel de l'orphelinat.

«Je dois payer les dames et messieurs qui ont élevé ces enfants qui ont besoin d'un peu plus de bien-être et de protection et les préparer à une meilleure extension, un destin et un avenir. La famille aime YALL MATTER! »Cardi a légendé une photo sur Instagram.