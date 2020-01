▷ Cardi B félicite son mari Offset pour sa nouvelle collection de vêtements

Offset, Cardi B

Le rappeur a utilisé les médias sociaux pour célébrer la nouvelle collaboration de son mari avec la créatrice Chaza Jordan.

Cardi B a félicité son mari Offset pour sa nouvelle collection de vêtements avec un dévouement incroyable.

La chanteuse a utilisé Instagram jeudi pour célébrer la nouvelle collaboration de la star de Migos avec la créatrice Chaza Jordan et sa marque Laundered Works Corp.

“Félicitations bébé pour ta pompe, une collaboration de vêtements de mode avec @chazajordan”, a-t-il posté devant une photo du couple lors du défilé Offset à la Paris Fashion Week en France.

“Je suis tellement fier de toi.”

La chanteuse de 27 ans était encore plus obscène lorsqu’elle a parlé de l’occasion sur Twitter.

Elle a publié: «Très fière de mon homme !! Célébration dans ma gorge aujourd’hui (sic)! “

La star de Hustlers a surpris l’événement où la nouvelle collection a été lancée, portant un masque facial et une robe transparente, exposant son soutien-gorge et sa culotte sous un manteau de fourrure. Il a également posté des photos d’elle se préparant pour le lancement en ligne et une photo d’elle et de son homme posant dans une église, où Offset a mis une veste en jean noire avec un jean assorti et un haut noir.