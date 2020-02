▷ Cardi B pleure en regardant le spectacle de mi-temps du Super Bowl

Cardi B

Cardi B a été émue aux larmes en regardant le spectacle de Shakira et Jennifer López à la mi-temps du Super Bowl, car ce sont des artistes qu’elle admire depuis qu’elle est enfant.

Le rappeur a fait un Instagram Live dans lequel visiblement excité elle a expliqué que c’était quelque chose de très spécial pour elle de voir ces deux chanteurs sur scène, car elle a grandi avec sa musique et Jennifer la connaît personnellement parce qu’elle a travaillé avec elle.

De Shakira a déclaré qu’il l’admirait depuis son plus jeune âge et que sa sœur avait remporté un concours de talents imitant les danses et les mouvements de la hanche de la Colombienne.

Cardi B a également avoué qu’il était très sensible et que les larmes coulaient très facilement depuis la mort de Kobe Bryant, ce qui lui a causé une grande douleur pour la façon dont il est mort et pour le grand être humain qu’il était.