Comme jamais auparavant, CARLOS CUEVAS révèle la raison de sa rupture avec AÍDA CUEVAS qui a déclenché la guerre entre les célèbres frères

TEXTE: GRISEL VACA • PHOTOGRAPHIES: ARCHIVE, COURTOISIE

Les différences entre Aída et Carlos Cuevas ils sont inconciliables. La semaine dernière, le problème entre eux s’est aggravé lorsque la chanteuse, par l’intermédiaire de l’avocat Guillermo Pous – qui s’occupe des affaires juridiques de la succession de Juan Gabriel -, a envoyé de manière inattendue à son frère une lettre dans laquelle elle lui demandait de s’abstenir de continuer à faire des signes «imprécis et burlesques» envers elle et ses enfants dans les médias.

Annonces :

L’origine du procès entre les frères, aux yeux du public, était parce que Carlos a déclaré qu’il n’était pas au courant que le Divo de Juárez avait demandé le mariage à Aída, comme elle l’a déclaré une fois. Cependant, le conflit vient d’avant et, exclusivement, le joueur de boléro a dit à TVyNovelas ce qui s’était réellement passé.

« CETTE LETTRE INTIMIDATOIRE A ÉTÉ LA DERNIÈRE PIERRE QU’IL A MIS DANS LA TOMBE DE NOTRE RELATION »

Comment avez-vous pris la lettre que Aída Cuevas vous a envoyée il y a quelques jours par l’intermédiaire de son avocat?

J’ai été surpris, au début, je pensais que c’était une blague, mais après l’avoir lue immédiatement, je l’ai envoyée à mon avocat et il m’a dit qu’elle n’avait aucun fondement car elle ne dit pas exactement ce que j’ai fait; C’est une lettre intimidante pour que je reste silencieux et ne me réfère plus à Aïda, je ne sais pas de quelle manière, car je ne l’ai jamais référée grotesquement.

L’avocat de votre sœur, Guillermo Pous, a indiqué qu’il avait la preuve de tous les commentaires que vous avez faits à son sujet sur un ton moqueur …

Eh bien, selon la façon dont vous le prenez, les gens pensent que vous les offensez lorsque vous ne voulez pas être approché; ce que j’ai toujours défendu, c’est mon bonheur et celui de ma famille, et si quelqu’un, n’importe qui, est un parent, une connaissance ou autre, est toxique pour ma santé et ma famille, je ne veux pas qu’il soit proche, à qui le sac reste. Je ne sais pas si cela veut dire du mal de quelqu’un ou s’il s’agit d’une infraction.

Est-ce que cette situation vous oblige à mettre définitivement la terre au milieu avec elle?

Oui, cette lettre intimidante a été la dernière pierre qu’il a mise dans la tombe de notre relation. Je ne sais pas si nous avons déjà eu l’occasion de nous rencontrer, mais avec cela je mets fin à toute relation, à la fois familiale et amicale avec ma sœur, malheureusement.

Cela vous a-t-il affecté émotionnellement? Enfin, c’est ton sang …

Les choses peuvent m’affecter en ce moment, mais après cinq minutes, elles me viennent à l’esprit. Je suis prêt à tout dans cette vie, à l’exception de la mort d’un fils – à Dieu ne plaise; De tout le reste, je suis plus que chevronné: mes parents et mon frère sont morts, j’ai eu des hauts et des bas dans cette course, et Dieu merci, cela ne m’a pas affecté du tout, parce que je sais ce que je suis et comment je me suis comporté avec mon famille, avec mes amis, que je peux mourir si paisiblement en ce moment.

Aída et Carlos Cuevas | Photo: courtoisie

À ne pas manquer: ces célébrités sont des frères et vous ne le saviez probablement pas

«AVEC AIDA, J’AI TOUJOURS EU DES DIFFÉRENCES; DES 56 ANS QUE J’AI, 30 NOUS AVONS VIVU DES COMBATS »

Comment vous entendiez-vous avec votre sœur quand vous étiez petite?

Comme tous les frères que nous avons combattus, mais je peux vous assurer que sur les 56 années que je suis, 30 nous avons vécu des combats à différentes étapes de notre vie, cela a été une constante, malheureusement, mais c’est comme ça que ça se passe dans toutes les familles, la différence est que la nôtre a été rendue publique.

La vérité est qu’il y a des frères avec lesquels nous sommes plus semblables qu’avec les autres …

Bien sûr, nous sommes tous différents. Avec Alfonso (son frère), il s’entendait très bien, nous n’avons jamais eu de querelles; De plus, elle a travaillé avec moi, et j’ai toujours eu des différences avec Aída, et elle, à son tour, a également eu des différences avec mon frère, comme tous les frères. Ce que je peux vous dire, c’est que je n’ai jamais eu une dispute avec mes parents, une altercation, parce que j’étais très respectueuse.

Quelle était la vraie raison de votre rupture?

Ce sont des choses dont je ne parle pas parce qu’elles sont familières, mais ce qui a déclenché cela au niveau public, c’est la question qu’ils m’ont posée dans une émission de télévision sur Juan Gabriel ayant demandé le mariage à Aída, à laquelle j’ai répondu: «Je ne suis pas au courant « C’est la seule chose que j’ai dite, mais on a dit à Aída que je niais cela, elle est devenue accro et c’est de là que tout est venu. »

Donc, la distance s’est produite avant à cause d’une situation familiale … Que s’est-il passé exactement?

Il a pratiquement insulté ma fille à la maison, ici à Cuernavaca; Qu’ils plaisantent avec moi, mais pas avec mes enfants, qui que ce soit. Mais bon, il y avait tout, je l’ai quand même invitée au Metropolitan pour prendre un pigeon et faire ouvrir le spectacle à Coque et moi. Cependant, lorsque l’affaire Juan Gabriel s’est produite, l’alarme s’est déclenchée.

Pourquoi as-tu insulté ta fille?

Un pur non-sens, ce qui se passe, c’est que le petit ami de sa fille, ma nièce, était un ami de mon fils de la maternelle, et j’ai fait une blague de lui, car il m’a emmené avec lui, avec Luisito, et elle (Aída) très en colère Il a dit: « Pourquoi ne parlez-vous pas mieux du petit ami de votre fille! » Ce jour-là, ma fille a pleuré et tout. Elle (Aída) a dit qu’elle allait partir, mais elle est restée trois jours de plus. Cela ne peut pas arriver, surtout lorsque nous sommes chez nous.

Aída et Carlos Cuevas | Photo: courtoisie

Vous êtes intéressé par: des célébrités dont les frères et sœurs sont égaux ou plus beaux qu’eux

« J’AI SUGGÉRÉ QUE VOUS OUVREZ VOTRE COEUR, QUE DIEU VOUS DONNERAIE DU CALME ET LA POSSIBILITÉ DE DONNER TOUTES VOS HAINES »

Votre relation avec vos neveux s’est-elle également rompue?

Bien sûr, complètement. La relation est rompue, ils doivent évidemment se défendre et être avec leur maman, mais une chose est que et une autre est d’avoir un peu de bon sens pour dire: « C’est le procès de mon oncle avec ma maman », à moins que de ma part il n’y ait eu Il y a eu une agression physique ou verbale envers ma sœur, ce qui n’était pas le cas.

Que pensez-vous de la déclaration envoyée par Aída Cuevas?

Eh bien, c’était bien qu’il m’écoute, parce que la semaine dernière, je suis allé au programme Aujourd’hui, je lui ai envoyé des bénédictions et lui ai suggéré d’ouvrir son cœur, que Dieu lui donne le calme et la possibilité de retirer toutes ses haines et rancunes afin que Il se reposerait, parce que sa santé et son économie sont minées – parce qu’il doit payer les avocats – et je pense qu’il m’a écouté, parce qu’il a envoyé cette déclaration dans laquelle il raconte ce que je dis, que depuis qu’il était une fille, il a subi des coups de son mari, etc., alors, comme elle a bien nettoyé son cœur au moyen de cette communication.

Envisagez-vous de faire quelque chose?

En fait, tout ce qu’ils voulaient, c’était de m’intimider au moyen de cette lettre, et évidemment ils n’y sont pas parvenus, car puisqu’elle a ses avocats, j’ai les miens. De plus, je pense que pour tout juge du monde entier, ce qui importe moins, c’est un procès entre frères, et plus qu’il n’y a pas de raison suffisante ou sérieuse. Je n’ai pas foiré son image, dommage que j’aurais dit qu’elle est ivre, qu’elle ne fait pas son travail, qu’elle s’habille mal, qu’elle est désaccordée … ce serait gâcher sa vie, mais au contraire, j’ai toujours pensé qu’elle était une Lady, l’une des meilleures chanteuses nées au Mexique, sort toujours impeccablement bien habillée, alors comment vais-je jouer avec ça! Je n’entre dans rien, je veux juste qu’ils ne se rapprochent pas de moi et de ma famille, car cela me fait avoir une relation toxique. Dieu merci, j’ai terminé ce chapitre de ma vie, j’espère que nous sommes tous très heureux, que nous prenons soin de ce que nous vivons et que nous arrêtons ces potins de pandémie.

Aída et Carlos Cuevas | Photo: courtoisie

CE QUE GUILLERMO POUS, REPRÉSENTANT JURIDIQUE D’AÍDA CUEVAS, DIT

Quelle était la raison de la lettre que vous avez envoyée à Carlos Cuevas?

Pendant de nombreuses années, il y a eu un écart entre le professeur Cuevas et Aída; Je ne connais pas la raison, et en a dérivé, à plusieurs reprises, pendant au moins quelques années, l’enseignante Cuevas a fait des commentaires dégradant la carrière de Doña Aída, sa vie personnelle et celle de ses enfants. Ce fut une action répétée dans les médias, il l’a fait comme une moquerie et a fait un commentaire inconfortable, qui est devenu une habitude.

Qu’est-ce qui a déclenché sa décision de lui demander de l’aide?

Je ne sais pas quel était le commentaire ni à quel moment ce qui a déjà déclenché cette situation s’est produit. Nous collectons toutes les informations et preuves des commentaires que le professeur Cuevas a fait, et ce que nous avons proposé à Doña Aída, pour éviter les litiges – parce que nous ne le recommandons pas en raison de l’usure qu’il peut avoir – est d’inviter à son frère par une lettre de s’abstenir, car cela a déjà dépassé ce qui peut être compris comme un jeu. Nous avons décidé de lui envoyer la lettre, et tout a été fait de manière absolument confidentielle, c’est le professeur Cuevas qui l’a fait connaître.

Pourriez-vous dire que c’est un avertissement?

Ce n’est pas une lettre l’avertissant ou le menaçant comme il l’a fait savoir, c’est une déclaration dans laquelle nous vous demandons de ne pas poursuivre ces commentaires contre Aída et ses enfants, point final. Nous ne demandons rien d’autre, nous précisons que ce n’est pas une question de censure, mais qu’elle dépasse les limites, dans lesquelles elle dérange ou affecte le patrimoine personnel du peuple, c’est-à-dire qu’elle est attentive à la moralité, à l’honorabilité, à l’image et le prestige des personnes par les voies administratives, et civilement cause des dommages moraux.

Il assure qu’il n’a jamais manqué de respect à sa sœur …

Tous deux ont été éduqués dans la même famille, tous deux proviennent du même berceau, ce qui ne veut pas dire que les deux ont la même qualité humaine ou classe. Pour lui, ce n’est peut-être pas manquer de respect à l’intimidation qu’il a eu contre eux et cela ressemble toujours à une moquerie, qui peut être comparée à ce qu’est l’intimidation d’un enfant dans une école; Peut-être que ça n’a pas l’air mal, mais ça cause des dégâts.

Aída Cuevas pourrait-elle procéder légalement?

Il aurait deux actions, la première par voie administrative, faisant valoir l’atteinte à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à l’image des personnes, l’atteinte à un patrimoine très personnel, et l’autre par le biais du droit civil, exigeant des dommages moral. Cependant, Doña Aída n’a aucune intention de s’engager dans un quelconque type de litige, et nous sommes absolument sûrs que cette lettre était suffisante pour pouvoir mettre fin à la situation.