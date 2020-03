▷ Carmen Salinas est accusée de fraude

Carmen Salinas

Une agence automobile accuse Salinas de ne pas avoir liquidé une voiture de luxe qu’il a acquise en 2016.

Carmen Salinas accuse une agence de fraude automobile, car elle était accusée de ne pas avoir liquidé une voiture de luxe qu’elle avait achetée en 2016, elle a donc dû aller en justice.

L’actrice est allée aux instances judiciaires accompagnée de ses avocats, avec les documents qui, selon elle, soutenaient le paiement total du véhicule: «J’ai la facture enregistrée auprès du ministère des Finances et du Crédit public et le reçu qu’ils m’ont donné lorsque je l’ai achetée. Mon frère, un neveu et une jeune femme qui y travaillaient ont été témoins du paiement. Au final, c’était une voiture très inconfortable qui, après l’achat, j’ai décidé de la changer. »

“J’ai présenté toutes les preuves, je suis allé dans une salle de conciliation, et un garçon qui représentait l’entreprise qui voulait me prendre 200 mille pesos pour régler le problème, je lui ai dit que je n’avais pas à lui donner d’argent”, a déclaré l’actrice très gêné par cette situation qui en ressort favorablement.