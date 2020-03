▷ Carrie Underwood consommait 800 calories par jour

Carrie Underwood

Le chanteur est maintenant en meilleure santé et est devenu un défenseur de la bonne alimentation et de l’exercice.

Carrie Underwood a révélé dans une interview au programme Today qu’elle se limitait à 800 calories par jour.

Maintenant, la chanteuse est devenue une partisane de la bonne alimentation et de l’exercice, mais a admis qu’elle n’avait pas toujours eu de saines habitudes alimentaires.

Carrie s’est d’abord sentie honnête à propos du problème: “Cela m’a pris une minute, j’ai dû commencer à me sentir mal, physiquement, avant de pouvoir dire:” Quelque chose ne va pas ici. ” Et le manque de connaissances et le manque de savoir comment prendre soin de moi, aller si loin dans l’autre sens m’ont amené à découvrir ce qui fonctionne parce que je ne me sentais pas bien, je n’étais pas heureux, alors cela m’a amené à faire mieux. »

Vous avez peut-être un emploi du temps chargé en tant qu’artiste et mère de deux enfants – Isaïe, cinq ans, et Jacob, 13 mois – mais vous avez encore le temps de faire de l’exercice parce que vous voulez vous assurer que vous êtes en bonne santé pendant longtemps pour vos bébés.