▷ Cats en tête des nominés pour les Razzie Awards 2020

Les chats

Les pires films des pires de l’année 2019 sont confrontés aux prix Razzie déshonorants, qui sont remis ce samedi.

La nouvelle version en direct de la comédie musicale à succès d’Andrew Lloyd Webber, Cats, a mené les nominés pour les Golden Raspberry Awards 2019.

L’échec du box-office, avec James Corden, Judi Dench, Rebel Wilson, Jennifer Hudson, Taylor Swift et Jason Derulo, à égalité avec A Madea Family Funeral de Tyler Perry et Rambo: Last Blood of Sylvester Stallone, tous deux dans la course au pire film de l’année

Ils vont à l’encontre du thriller psychologique The Fanatic et du film d’horreur The Haunting of Sharon Tate pour le prix déshonorant.

Cats a également été reconnu pour le pire combo d’écran et le pire réalisateur, Corden recevant une nomination pour le pire acteur de soutien, et Dench et Wilson en compétition pour la pire actrice de soutien.

Les pires nominés pour les acteurs sont James Franco (Zerovilla), David Harbor (Hellboy), Matthew McConaughey (Serenity), Stallone (Rambo: Last Blood) et John Travolta, qui a remporté deux nominations pour The Fanatic et Trading Paint.

Pour la pire actrice, Anne Hathaway a été nominée pour The Hustle and Serenity. Elle affronte Hilary Duff (The Haunting Of Sharon Tate), Francesca Hayward (Cats), Tyler Perry (A Madea Family Funeral) et Rebel Wilson (The Hustle).

Dans les catégories les plus importantes, Eddie Murphy a été nominé pour le prix Razzie Redeemer, pour son rôle dans Dolemite is My Name, avec Jennifer Lopez dans Hustlers et Adam Sandler dans Uncut Gems. Keanu Reeves (John Wick 3, Toy Story 4) et Eddie Murphy (Aladdin) sont également nominés.

Le prix Redeemer reconnaît un candidat ou un ancien lauréat Razzie qui répète l’honneur déshonorant.

