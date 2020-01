▷ Ce serait le déclencheur qui a séparé Harry et Meghan Markle de la famille royale

Photo: Instagram

Être exclu de la photographie officielle du Nouvel An de la reine Elizabeth II aurait déclenché la décision du couple.

Une photographie pourrait être la cause de la décision soudaine de Meghan et Harry de se retirer de leurs fonctions officielles en tant que membres de la royauté.

La photo officielle de la reine Elizabeth II à l’occasion du Nouvel An a été publiée dans la presse et les réseaux sociaux, et il n’apparaît pas Harry avec sa femme et son fils, que des sources proches assurent au Daily Mail, que cela aurait pu être le Explosion de la décision des ducs de Sussex de se séparer définitivement du premier cercle familial du monarque, ainsi que des événements officiels qu’ils devaient présider.

Dans l’image, la reine apparaît dans une robe bleu roi, collier de plusieurs rangées de perles et une belle épingle avec un énorme saphir diamant. Elle est assise devant son bureau, où vous pouvez voir quatre portraits, une photo de Charles et Camilla Parker, dans l’autre prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, et les deux autres photos sont du prince Philip, mari de la reine, l’une depuis qu’elle était jeune, et l’autre plus actuelle.

Dans le Daily Mail, il est dit, selon des témoignages, que dès le début, les ducs de Sussex ont pensé à s’éloigner des fonctions officielles, mais ce détail a accéléré leur séparation, ce qui a irrité la reine et a également irrité le prince Charles et son fils aîné William .