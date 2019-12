▷ Ceci est la malléable de Noël officielle des ducs de Sussex

Noël en plastique ducs de Sussex

C'est une amie de Meghan Markle qui a pris la photo des ducs de Sussex et de son fils Archie.

Le prince Harry et Meghan Markle, ducs de Sussex, ont utilisé Janina Gavankar, une amie de l'ancienne actrice Suits, pour les photographier pour leur malléable de Noël 2019.

La douce photo blanche en colère montre le couple assis sous un arbre de Noël, avec le bébé Archie de sept mois, regardant directement le télescope de l'appareil photo alors qu'il rampe autour du photographe.

Le couple semble détendu en se moquant du gourou, qui semble tout à fait d'accord avec l'amie de son origine, dont le représentant a confirmé à People.com qu'elle était derrière la caméra.

«Nous vous souhaitons un Noël très réussi et une nouvelle année réussie. De notre clan au vôtre », lit le Noël malléable, qui a été partagé par le compte du Queen’s Commonwealth Trust, sur Twitter.

Janina et Meghan sont amies depuis plusieurs printemps et ont assisté à des mariages royaux avec Harry en 2018. Elle est récemment apparue immédiatement à Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans The Morning Show, et a toujours remporté des rôles dans Sleepy Hollow et True Blood.

Pendant ce temps, le nouveau clan de trois célébrera son premier Noël ensemble au Canada cette année, choisissant de se dérouler «en clan en privé» au-delà des célébrations de redevances habituelles avec la reine Elizabeth II, au Sandringham Estate à Norfolk. L'Angleterre

Je partage juste la carte de Noël la plus douce de notre président et vice-président, le duc et la duchesse de Sussex Très Joyeux Noël, tout le monde! pic.twitter.com/McOcHALoGl

– The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 décembre 2019