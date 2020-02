▷ Certains des gagnants probables d’un Oscar, selon Google

Joaquin Phoenix

Le moteur de recherche a partagé une enquête où les utilisateurs des moteurs de recherche ont choisi les gagnants probables.

Ce dimanche 9 février dans l’après-midi, les Oscars ont lieu au Dolby Theatre de Los Angeles, Californie.

Le moteur de recherche le plus populaire sur Internet, Google, a des prévisions sur les gagnants.

Le moteur de recherche a partagé une enquête dans laquelle les utilisateurs ont pu choisir leurs candidats préférés dans chacune des 24 catégories de nominations pour le meilleur du cinéma de l’année. L’échantillon utilisé par le moteur de recherche est de 1032 personnes.

Dans la catégorie Meilleur film, la majorité des répondants (42,6%) ont choisi la bande Joker, réalisée par Todd Phillips et mettant en vedette Joaquin Phoenix. La deuxième place est pour 1917 avec 23,6% et la suivante pour Parasite, avec 13,7%.

Le meilleur acteur pour les participants de la piscine est clair: Joaquin Phoenix pour son protagoniste dans Joker, avec 89,1% des préférences, suivi de loin par Adam Driver (Marriage Story) et Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time … In Hollywood) avec respectivement 4,1% et 2,8%.

La meilleure actrice, les répondants remettent le prix à Scarlett Johansson pour son protagoniste dans Marriage Story (35,4%) et la seconde à Renée Zellweger pour Judy (31,6%). Le poste suivant est pour Saoirse Ronan pour son rôle dans Little Women, avec 26,5% des préférences.

Le meilleur réalisateur choisi par ceux qui ont participé au pool est Todd Phillips de Joker, avec 37% des voix, suivi de Bong Joon-Ho (Parasite) avec 28,3% et Sam Mendes (1917) avec 24,4%.

