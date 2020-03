▷ C’est arrivé à Eduardo Yáñez pour l’automédication

Eduardo Yañez

L’acteur a révélé qu’en s’auto-soignant en raison d’un mal de dos, il avait eu une réaction qui avait provoqué un changement physique.

Eduardo Yáñez révèle que l’automédication a pris du poids, ignorant que le produit qu’il prenait contenait de la cortisone et augmentait son volume.

L’acteur, qui a toujours été un symbole de cœur et ayant une silhouette enviable, a été vu récemment avec plus de poids et a expliqué la raison: «Je traversais une période difficile de maux de dos et je me suis auto-médicamenté, et je ne savais pas qu’il contenait de la cortisone , J’ai un peu gonflé, mais je l’ai laissé. »

Eduardo accepte qu’il a fait l’erreur de ne pas aller chez le médecin: «Ce qui se passe, c’est que parfois il n’y a pas de temps pour aller avec quelqu’un qui vous médite correctement, et nous essayons de résoudre et d’aller de l’avant dans le feu de l’action, c’est un problème de ans, à la variole de la vieillesse ».

En ce moment, Yáñez participe à la troisième saison de «Fearless of Truth», dans laquelle il incarne le président de la république: «Nervous avec la première de« Fearless of Truth », c’est faire ce qui vous passionne le plus, ce que vous aimez le plus, c’est le moteur qui nous anime ».